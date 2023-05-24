СКР возбудил уголовное дело по факту убийства 70-летней пенсионерки с помощью гантели и шнурка в Москве

В Москве возбудили уголовное дело после убийства 70-летней женщины с помощью гантели и шнурка. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по столице.
Дело завели по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьей 105 УК РФ («Убийство»). Фигурантом стал внук пенсионерки, который подозревается в совершении удара грифом гантели. По версии следствия, после этого он еще применил шнурок от ботинок, чтобы задушить родственницу.
На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета Москвы. Мера пресечения фигуранту будет избрана позднее.
Ранее в столичной прокуратуре указали, что убийство, предварительно, было совершено утром 24 мая. Внук покойной сам пришел в правоохранительные органы и рассказал о произошедшем.