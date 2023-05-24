СКР возбудил уголовное дело по факту убийства 70-летней пенсионерки с помощью гантели и шнурка в Москве

Дело завели по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьей 105 УК РФ («Убийство»). Фигурантом стал внук пенсионерки, который подозревается в совершении удара грифом гантели. По версии следствия, после этого он еще применил шнурок от ботинок, чтобы задушить родственницу.