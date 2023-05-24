Посетитель банка в Новосибирске столкнулся с огромным пауком

Новосибирский подписчик паблика «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте» рассказал о неожиданной встрече в одном из местных банков.
По словам мужчины, зайдя в отделении банка, расположенного на Серебренниковской улице в Новосибирске, он сразу обратил внимание на необычного посетителя этого кредитного учреждения. Им оказался устрашающего вида масштабный паук, сообщает sibkray.ru.
Как уточнил бдительный пользователь соцсетей, обнаруженный им в банке представитель членистоногих «Каемчатый охотник» занесен в «Красную книгу» и подлежит охране. В длину он достигает шести сантиметров и способен укусить человека.