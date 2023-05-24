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Врезавшийся в ограду Белого дома 19-летний молодой человек признался в намерении убить президента США Байдена

Политика
Врезавшийся в ограду Белого дома 19-летний молодой человек признался в намерении убить президента США Байдена

Водитель грузового автомобиля, въехавшего в ограждения рядом с Белым домом в Соединенных Штатах, признался, что был намерен убить президента США Джо Байдена. Соответствующей информацией поделилась телекомпания NBC.

Об этом стало известно 24 мая, в субботу. Молодой человек добавил, что планировал «захватить власть» в государстве. Нападение продумывалось в течение шести месяцев, подчеркнули в сообщении.

«Убить президента <...> и нанести вред любому, кто встанет на пути», — указывается в материале телеканала со ссылкой на судебные документы.

Ранее стало известно, что в Соединенных Штатах озвучили стоимость нового пакета военной помощи киевскому режиму. Подробности передает «ФедералПресс».
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