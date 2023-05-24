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Немецкая овчарка вцепилась в горло девятилетнему мальчику на детской площадке в Сочи

Происшествия
Немецкая овчарка вцепилась в горло девятилетнему мальчику на детской площадке в Сочи

Правоохранительные органы организовали проверку по факту нападения агрессивного животного на ребенка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел днем 22 мая в Хостинском районе города Сочи. Немецкая овчарка напала на девятилетнего мальчика на детской площадке. Известно, что очевидцы поспешили на помощь и оттащили собаку, после чего вызвали скорую помощь.

Мальчику диагностировали рваные раны в области шеи и подбородка. Родственники пострадавшего сообщили о нападении собаки сотрудникам полиции. Отмечается, что овчарка домашняя, однако в день нападения она находилась без намордника.

Ранее «Царьград» сообщил о нападении собаки на прохожего в Краснодарском крае. В результате происшествия мужчина потерял часть икроножной мышцы.
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