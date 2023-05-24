Пенсионера из Саранска отправили в колонию за укус полицейского

Излишне агрессивному пожилому мужчине пришлось ответить за наглую выходку в суде.
В ходе судебного заседания 62-летний житель Саранска был признан виновным в применении насилия по отношению к полицейскому. Когда пьяного дебошира посадили в машину, чтобы доставить в отделение, он укусил стража порядка за руку, сообщают «Известия Мордовии».
К тому же после этого он ударил кулаком полицейского, находившегося при исполнении служебных обязанностей, по лицу. За такое вопиющее поведение Ленинский районный суд Саранска приговорил социально опасного пенсионера к одному году колонии строгого режима.