Перелетные утки спровоцировали ДТП на амурской трассе

Курьезное дорожное происшествие произошло на автотрассе Благовещенск – Белогорск.
По данным пресс-службы минтранса Амурской области, на 61-м километре автомагистрали Благовещенск – Белогорск легковушка потеряла управление и оказалась в кювете. Оказалось, что водителя смутило неожиданное торможение ехавшей перед ним Toyota Ist, сообщает AmurInfo.
Девушка, управлявшая притормозившей машиной, объяснила, что вынуждена была сбросить скорость из-за перелетающей перед ней дорогу стаи уток. Отмечается, что ни одна из птиц в ДТП не пострадала.