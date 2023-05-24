В Ленобласти сотрудники полиции изъяли крупную партию контрафактного алкоголя

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с полицейскими и специалистами Росалкогольрегулирования в рамках профилактической операции «Алкоголь» неподалеку от деревни Большое Тешково в Ленобласти обнаружили почти шесть тысяч бутылок с алкоголем сомнительного происхождения.