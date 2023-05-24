В Ленобласти сотрудники полиции изъяли крупную партию контрафактного алкоголя

Полиция Волосовского района Ленинградской области обнаружила крупный склад с партией контрафактного сидра, сообщил ФАН начальник УИиОС ГУ МВД России по Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко.
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с полицейскими и специалистами Росалкогольрегулирования в рамках профилактической операции «Алкоголь» неподалеку от деревни Большое Тешково в Ленобласти обнаружили почти шесть тысяч бутылок с алкоголем сомнительного происхождения.
В процессе проверки было установлено, что складные помещения арендовала одна из оптовых торговых копаний. Ее представители не смогли предоставить документы, которые подтвердили бы легальность производства и оборота найденного спиртного.
Все изъятое направлено на экспертизу. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по факту наезда автокрана на 12-летнюю девочку. Во время происшествия водитель, который им управлял, находился в состоянии наркотического опьянения.