Форвард «Вегаса» Иван Барбашев возглавил рейтинг российских бомбардиров в плей-офф НХЛ

В третьей игре финальной серии Западной конференции против «Даллас Старз» россиянин заработал 3 очка, оформив один гол и 2 голевые передачи. На данный момент в личном зачете Барбашева 13 баллов — 5 шайб и 8 результативных паса. Сейчас это лучший результат среди легионеров из РФ в Кубке Стэнли-2023.