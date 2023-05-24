Форвард «Вегаса» Иван Барбашев возглавил рейтинг российских бомбардиров в плей-офф НХЛ

Нападающий американского ХК «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев стал единоличным лидером в рейтинге лучших бомбардиров серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/23 среди россиян, сообщает РИА Новости.
В третьей игре финальной серии Западной конференции против «Даллас Старз» россиянин заработал 3 очка, оформив один гол и 2 голевые передачи. На данный момент в личном зачете Барбашева 13 баллов — 5 шайб и 8 результативных паса. Сейчас это лучший результат среди легионеров из РФ в Кубке Стэнли-2023.
Ближайшим его преследователем в списке бомбардиров среди россиян является нападающий команды из Далласа Евгений Дадонов. Он набрал 10 очков в 16 встречах.
Другой российский хоккеист, играющий в НХЛ, вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский стал лучшим игроком второго матча полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции, информирует портал A42.ru.