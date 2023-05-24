Молодого москвича заподозрили в жестоком убийстве 70-летней бабушки гантелей

Пожилая жительница Москвы скончалась от удара грифом гантели в область головы. В причинении смерти подозревают ее внука.
В пресс-службе прокуратуры столицы указали, что все случилось, предварительно, утром 24 мая. Тело пенсионерки нашли в квартире на Братеевской улице. От удара гантелей она скончалась на месте.
Мужчина 1996 года рождения пришел в правоохранительные органы и лично сообщил о смерти бабушки. Полицейские задержали правонарушителя.
Ранее в Москве от ножевых ранений скончался мужчина. Его сожительница призналась в совершении убийства.