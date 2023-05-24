Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на частный дом в Новой Таволжанке Белгородской области

Инцидент произошел в населенном пункте Новая Таволжанка. Беспилотник сбросил снаряд над частным домом, однако он не сдетонировал. Как сообщил Гладков, пострадавших и разрушений нет. На месте падения взрывного устройства работают оперативные службы и взрывотехники.