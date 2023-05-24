Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на частный дом в Новой Таволжанке Белгородской области

Беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины, сбросил взрывное устройство над частным домом в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Инцидент произошел в населенном пункте Новая Таволжанка. Беспилотник сбросил снаряд над частным домом, однако он не сдетонировал. Как сообщил Гладков, пострадавших и разрушений нет. На месте падения взрывного устройства работают оперативные службы и взрывотехники.
Ранее в Белгородской области беспилотники ВСУ уже сбрасывали снаряды. Как сообщает URA.RU, в ночь на 23 мая в Борисовском районе с БПЛА было сброшено взрывное устройство, повредившее кровлю частного жилого домовладения.