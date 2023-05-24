Три человека пострадали во время пожара в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону

Утром 24 мая загорелась квартира в многоэтажном доме на улице Шеболдаева в Ростове-на-Дону. Как сообщает главное управление МЧС по региону, в результате три человека пострадали, семеро – были спасены.
В сообщении сказано, что информация о пожаре поступила в 07:55 по московскому времени. На место выехали 52 человека личного состава и 16 единиц необходимой техники. Общая площадь, охваченная огнем, составила 20 квадратным метров.
Известно, что уже к 08:03 по Москве спасатели локализовали возгорание. Во время тушения были эвакуированы семь человек. Три жильца получили травмы различной степени тяжести.
Ранее на западе Москвы в строящемся многоквартирном доме произошел пожар. Как сообщает «Ридус», загорелись строительные материалы.