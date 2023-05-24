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Губернатор Белгородской области Гладков: девять человек находятся в больницах после атаки диверсантов ВСУ

Происшествия
Губернатор Белгородской области Гладков: девять человек находятся в больницах после атаки диверсантов ВСУ

Девять граждан находятся в медицинских учреждениях после атаки украинских диверсантов. Соответствующей информацией поделился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Об этом он сообщил 24 мая, в среду. Три человека находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, добавил губернатор. Прежде сообщалось, что сотрудники силовых структур в регионе зачищают территорию, на которую пробрались украинские диверсанты.

Ранее стало известно, что беспилотник украинской армии сбросил бомбу на электрическую подстанцию в Суджанском районе Курской области. Подробности произошедшего передает телеканал «Царьград».
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