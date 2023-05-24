Губернатор Белгородской области Гладков: девять человек находятся в больницах после атаки диверсантов ВСУ

Об этом он сообщил 24 мая, в среду. Три человека находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, добавил губернатор. Прежде сообщалось, что сотрудники силовых структур в регионе зачищают территорию, на которую пробрались украинские диверсанты.