Губернатор Белгородской области Гладков: девять человек находятся в больницах после атаки диверсантов ВСУ

Девять граждан находятся в медицинских учреждениях после атаки украинских диверсантов. Соответствующей информацией поделился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Об этом он сообщил 24 мая, в среду. Три человека находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, добавил губернатор. Прежде сообщалось, что сотрудники силовых структур в регионе зачищают территорию, на которую пробрались украинские диверсанты.
Ранее стало известно, что беспилотник украинской армии сбросил бомбу на электрическую подстанцию в Суджанском районе Курской области. Подробности произошедшего передает телеканал «Царьград».