Россия и Китай обсуждают перспективные направления сотрудничества в IT-сфере

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках российско-китайского бизнес-форума в Шанхае сообщил о приоритетных направлениях сотрудничества между Россией и Китаем, сообщает «Коммерсантъ».
Москва и Пекин подняли на обсуждение вопрос о совместном создании среды open source для разработчиков софта. Уточняется, что речь идет о разработке операционной системы (ОС) на базе Linux. Помимо этого, рассматривается потенциальное развитие коопераций открытого программного обеспечения, мобильных ОС, а также центров обработки данных.
Известно, что Россия и Китай уже имеют опыт сотрудничества в IT-сфере. Один из российских разработчиков работает с китайской компанией Alibaba Group, а компания «Ред Софт» имеет совместный проект с Huawei.
Ранее РФ и КНР подписали меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества в сфере морского права. Подписание состоялось в рамках рабочей встречи представителей ФСБ России и представителей Береговой охраны Китая.