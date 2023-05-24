Россия и Китай обсуждают перспективные направления сотрудничества в IT-сфере

Москва и Пекин подняли на обсуждение вопрос о совместном создании среды open source для разработчиков софта. Уточняется, что речь идет о разработке операционной системы (ОС) на базе Linux. Помимо этого, рассматривается потенциальное развитие коопераций открытого программного обеспечения, мобильных ОС, а также центров обработки данных.