Правительство Японии с начала прошлого года предоставило Украине $7,6 млрд общей помощи

Правительство Японии с начала конфликта России и Украины предоставило Киеву помощь на общую сумму 7,6 млрд долларов. Об этом на дебатах в бюджетной комиссии нижней палаты парламента заявил глава японского МИД Есимаса Хаяси.
По словам министра, к настоящему моменту данная сумма была выделена на различные экономические нужды, восстановление хозяйства. Выражалась поддержка Токио Киеву в виде гуманитарной, финансовой, продовольственной и другой помощи.
Государственный деятель добавил, что в Японии в данный момент находится делегация с Украины. Представители Киева знакомятся, в частности, с опытом преодоления последствий стихийных бедствий, восстановления разрушенной инфраструктуры.
Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Токио не планирует вступать в НАТО. Вместе с этим он сказал, что страна дальше продолжит укреплять взаимодействие с Альянсом.