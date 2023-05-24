Мужчина со взрывчаткой погиб при попытке незаконно попасть на территорию Ростовской области

Неизвестному удалось перелезть через ограждение и направиться в сторону лесополосы в сторону хутора Максимов. Сотрудники пограничной службы оперативно отреагировали на незаконную попытку и начали преследовать нарушителя. После того, как мужчина понял, что сбежать не удастся, он применил взрывчатку. В настоящий момент устанавливается личность погибшего.