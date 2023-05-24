Мужчина со взрывчаткой погиб при попытке незаконно попасть на территорию Ростовской области

Около контрольно-пропускного пункта «Весело-Вознесенка» на границе Донецкой Народной Республики и Ростовской области неизвестный мужчина пытался незаконно пересечь КПП. Как сообщает Telegram-канал SHOT, у гражданина было самодельное взрывное устройство.
Неизвестному удалось перелезть через ограждение и направиться в сторону лесополосы в сторону хутора Максимов. Сотрудники пограничной службы оперативно отреагировали на незаконную попытку и начали преследовать нарушителя. После того, как мужчина понял, что сбежать не удастся, он применил взрывчатку. В настоящий момент устанавливается личность погибшего.
Ранее в Пермском крае 54-летний мужчина заложил в полено СВУ и оставил у дома местной учительницы. Как передает «Газета Кемерово», россиянина задержали, сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление оружия».