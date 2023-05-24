Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о стягивании войск ВСУ под Артемовском

Армия
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о стягивании войск ВСУ под Артемовском

Командование Вооруженных сил Украины стягивает подразделения в район Часового Яра под Артемовском. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что украинские военные активно продолжают стягивать свежие вооруженные формирования в район населенного пункта Часовой Яр. Кроме того, ВСУ наращивают количество вооружения и бронированной техники. Как предполагает Марочко, украинское командование планирует нанести удар по флангам российских сил, дислоцированных в Артемовске.

Населенный пункт был полностью освобожден силами ЧВК «Вагнер» 20 мая после продолжительных боев. В знак завершения операции «музыканты» установили российский флаг на одном из зданий.

Ранее Андрей Марочко рассказал о количестве военной техники в районе Артемовска.
Артемовск андрей марочко всу ЧВК Вагнер
Военкоры ФАН