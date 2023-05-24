Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о стягивании войск ВСУ под Артемовском

Он отметил, что украинские военные активно продолжают стягивать свежие вооруженные формирования в район населенного пункта Часовой Яр. Кроме того, ВСУ наращивают количество вооружения и бронированной техники. Как предполагает Марочко, украинское командование планирует нанести удар по флангам российских сил, дислоцированных в Артемовске.