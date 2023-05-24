Официальный представитель МИД России Мария Захахрова отреагировала на слова главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля о неосведомленности в ситуации в Белгородской области. Она отметила, что политик перестал быть приличным человеком.
Захарова напомнила, что в своем комментарии Боррель перепутал столицу Сербии Белград и Белгородскую область в России. Представитель ведомства предположила, что это была «оговорка по Фрейду». Она указала, что Евросоюз относится также ко всем, кто выпадает из их «вассальной системы», передает радио Sputnik.
Слова главы евродиплопаматии Захарова восприняла как показатель истинного отношения. Она подчеркнула, что комментарии Борреля свидетельствую о том, что он перестал быть приличным человеком.
На территорию Белгородской области 23 мая зашла украинская диверсионно-разведывательная группа, которая позже была разгромлена. Губернатор региона Вячеслав Гладков в связи с ситуацией ответил на возникшие вопросы жителей.