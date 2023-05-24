Мария Захарова перестала считать Борреля приличным человеком после его высказываний об атаке ДРГ на Белгородчину

Захарова напомнила, что в своем комментарии Боррель перепутал столицу Сербии Белград и Белгородскую область в России. Представитель ведомства предположила, что это была «оговорка по Фрейду». Она указала, что Евросоюз относится также ко всем, кто выпадает из их «вассальной системы», передает радио Sputnik.