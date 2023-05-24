Законопроект об освобождении от мобилизации всех предпринимателей не поддержали в Правительстве РФ

Законопроект об освобождении предпринимателей от мобилизации в зону спецоперации не поддержали в Правительстве РФ, пишут «Ведомости».
Правительственная комиссия считает, что для граждан России на данный момент уже достаточно существенных оснований для освобождения от мобилизации. Этот законопроект, по мнению Правительства, имеет «избыточный характер».
На рассмотрение в Государственную думу этот документ вносила фракция «Новые люди». Члены партии прежде заявляли, что намерены добиться принятия закона.
Ранее сообщалось, что рабочая группа по вопросам СВО выступила с предложением внести законопроект, по которому выплаты могут получить не только члены семьи погибшего в зоне спецоперации военнослужащего, но и фактические воспитатели.