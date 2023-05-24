Премьер Госсовета КНР Ли Цян назвал перспективы российско-китайского сотрудничества блестящими

Перспективы сотрудничества между Россией и Китаем имеют большие перспективы. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян во время переговоров с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Премьер заявил, что Пекин планирует наращивать контакты между бизнес-кругами двух стран, налаживая их взаимодействие. Перспективы российско-китайского сотрудничества он оценил довольно высоко, назвав их блестящими и постоянно движущимися вверх.
По словам Ли Цяна, развитие таких стран, как Россия, открывает перспективы для глобального развития, привлекая внимание международного сообщества. Отдельно он отметил, что товарооборот между РФ и КНР вырос больше 40% за 2023 год.
Ранее INFOX сообщал, что Китай разорвал контракт на поставку более 800 тысяч тонн кукурузы из США. Это связано с планами России о превращении морского порта Владивостока в центр по доставке грузов в страны Азии.