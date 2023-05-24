Впавшая на Бали в кому жительница Новосибирска скончалась от инсульта

Впавшая в кому во время отдыха на Бали туристка из Новосибирска Елена Новосельцева умерла в городской клинике. Сын заявил, что причиной летального исхода был инсульт, информирует портал «360».
«Да, действительно, нам позвонили из больницы, сказали, что, к сожалению, мама умерла», — поделился родственник скончавшейся.
Вдобавок он сказал, что за несколько дней до трагедии члены семьи собирались перевезти ее из больницы домой, но уже не успели сделать этого.
В январе Елена Новосельцева находилась на Бали. Там ее разбил инсульт, в результате которого она впала в кому. После чего женщина так и не оправилась.