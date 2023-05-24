Полицейские задержали мошенника за обман подмосковных пенсионеров

Выяснилось, что данный курьер может быть причастен еще к двум подобным преступлениям в отношении пенсионеров Жуковского и Подольска, у которых выманили 215 000 рублей. Против задержанного возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ. С фигуранта взяли подписку о невыезде.