Полицейские задержали мошенника за обман подмосковных пенсионеров

Сотрудники полиции из подмосковного горокруга Жуковский задержали в Москве 28-летнего местного жителя по подозрению в причастности к серии мошеннических действий, совершенных на территории столичного региона.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», 86-летней жительнице Жуковского позвонили неизвестные и обманули по схеме «ваш родственник попал в ДТП». В результате женщина отдала курьеру преступников 513 000 рублей. Затем, поняв, что была обманута, пенсионерка обратилась к правоохранителям.
Оперативники, изучив все факты и записи с камер видеонаблюдения, быстро установили и задержали курьера, приезжавшего к заявительнице за деньгами. Мужчина признался, что эту работу нашел через интернет, а полученные деньги отправлял работодателю, оставляя себе небольшую комиссию.
Выяснилось, что данный курьер может быть причастен еще к двум подобным преступлениям в отношении пенсионеров Жуковского и Подольска, у которых выманили 215 000 рублей. Против задержанного возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ. С фигуранта взяли подписку о невыезде.