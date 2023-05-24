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В Красноярске раскрыто преступление 24-летней давности: знакомый убил супружескую пару и их дочь

Происшествия
В Красноярске раскрыто преступление 24-летней давности: знакомый убил супружескую пару и их дочь

В Красноярске спустя 24 года раскрыли преступника, убившего целую семью, об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета РФ.

Убийство супружеской пары с дочерью произошло 30 мая 1998 года в городе Красноярске. К отцу семейства в квартиру пришел 30-летний знакомый, чтобы отсрочить денежный долг в 20 миллионов рублей.

Во время разногласий мужчина выстрелил в хозяина, ее супругу и дочь. Чтобы скрыть преступление, предполагаемый убийца приехал на дачный участок своего родственника, поместил тела в яму и закопал.

Во время поисковых мероприятий 22 мая 2023 года на даче были найдены останки убитой семьи и их вещи. Злоумышленник задержан.

На данный момент проводятся следственные работы, чтобы выяснить обстоятельства происшествия. Расследование по делу все еще продолжается.

Ранее сообщалось, что мужчину отправили в колонию за убийство друга и угрозы его сожительнице в Зуевке.
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