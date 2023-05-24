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Балерина Анастасия Волочкова выложила фото со своим новым молодым человеком

Шоу-бизнес
Балерина Анастасия Волочкова выложила фото со своим новым молодым человеком

Балерина Анастасия Волочкова никогда не была замужем. Но вниманием девушка никогда не была обделена. Даже сейчас Волочкова интригует поклонников новым «ухажером».

Анастасия Волочкова показала несколько фото в социальных сетях с молодым музыкальным исполнителем Никитой. Затем они вместе появились на ковровой дорожке музыкальной премии.

«Обожаю», — написал Никита под совместным фото с Волочковой. Балерина ответила ему тем же.

Конечно, в комментариях подписчики начали обсуждать, может ли что-то получиться из этих отношений. Ведь новый избранник звезды годится балерине в сыновья.

Ранее постановление о взыскании с балерины Анастасии Волочковой крупной суммы появилось на сайте ФССП.
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