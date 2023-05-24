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Новая валюта на замену доллару станет одной из тем для обсуждения на августовском саммите БРИКС

Политика
Новая валюта на замену доллару станет одной из тем для обсуждения на августовском саммите БРИКС

Бразилия предложила ввести новую единую валюту БРИКС, для противостояния давлению доллара. Это предложение будет обсуждаться на саммите объединения в августе, сообщает AgoraVox.

Как сообщает издание, использование доллара становится проблематичным, учитывая, что БРИКС расширяется. Саудовская Аравия, Египет, Иран, Алжир, Бахрейн и ОАЭ подали заявки на вступление в союз государств.

«Еще семь стран заинтересованы в присоединении к этой организации. Расширение круга участников многостороннего сотрудничества усложняет поиск компромиссов при использовании национальных валют», — пишет AgoraVox.

Использование американской валюты становится нежелательным из-за ужесточения санкций Запада в отношении крупных государств, являющихся участниками объединения — Китая и России.

Ранее президент Алжира Абдельмаджид Теббунзаявил заявил, что вступление в БРИКС принесет больше пользы для развития страны, чем помощь, которую ей оказали международные финансовые организации.
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