Юный москвич едва не попрощался с жизнью после выпитого флакона духов

Четвероклассник чуть не упился парфюмом насмерть на западе Москвы. Его нашли в подъезде жилой многоэтажки. Мальчик лежал на полу без сознания. От него пахло духами. Об этом сообщает Mash.
12-летний Веня (имя изменено) после школы встретился со своими друзьями. Захотев «острых ощущений», юные экспериментаторы решили попробовать выпить парфюм
Примерно в 22:00 старший брат Вени нашёл мальчика в подъезде без сознания. Врачи экстренно увезли школьника в одну из столичных больниц, где ему был поставлен диагноз «Острое отравление алкоголем».
Сейчас состояние ребенка стабилизировалось.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге ребенок получил сильный ожог из-за реагентов, рассыпанных на детской площадке