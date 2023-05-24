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Юный москвич едва не попрощался с жизнью после выпитого флакона духов

Происшествия
Юный москвич едва не попрощался с жизнью после выпитого флакона духов

Четвероклассник чуть не упился парфюмом насмерть на западе Москвы. Его нашли в подъезде жилой многоэтажки. Мальчик лежал на полу без сознания. От него пахло духами. Об этом сообщает Mash.

12-летний Веня (имя изменено) после школы встретился со своими друзьями. Захотев «острых ощущений», юные экспериментаторы решили попробовать выпить парфюм

Примерно в 22:00 старший брат Вени нашёл мальчика в подъезде без сознания. Врачи экстренно увезли школьника в одну из столичных больниц, где ему был поставлен диагноз «Острое отравление алкоголем».

Сейчас состояние ребенка стабилизировалось.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге ребенок получил сильный ожог из-за реагентов, рассыпанных на детской площадке
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