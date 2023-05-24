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Певица Алла Пугачева закрыла весь свой бизнес в России

Шоу-бизнес
Певица Алла Пугачева закрыла весь свой бизнес в России

Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным✱ (признан иноагентом в РФ) отбыла в Израиль вскоре после начала СВО. Несмотря на эмиграцию, Пугачева до недавнего времени продолжала зарабатывать в России.

Алла Борисовна оставила один стабильный источник дохода – дизайнерский. Несколько лет назад 74-летняя звезда заключила контракт с известным брендом обуви, разрабатывала для него авторскую коллекцию. Но артистка, кажется, решила закрыть весь российский бизнес.

Еще в осеннее время она ликвидировала ООО «АБП», через которое издавала музыку, организовывала концерты и корпоративные выступления.

Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева пропустит похороны мужа своей подруги Дианы Гурцкой.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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