Певица Алла Пугачева закрыла весь свой бизнес в России

Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным✱ (признан иноагентом в РФ) отбыла в Израиль вскоре после начала СВО. Несмотря на эмиграцию, Пугачева до недавнего времени продолжала зарабатывать в России.
Алла Борисовна оставила один стабильный источник дохода – дизайнерский. Несколько лет назад 74-летняя звезда заключила контракт с известным брендом обуви, разрабатывала для него авторскую коллекцию. Но артистка, кажется, решила закрыть весь российский бизнес.
Еще в осеннее время она ликвидировала ООО «АБП», через которое издавала музыку, организовывала концерты и корпоративные выступления.
Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева пропустит похороны мужа своей подруги Дианы Гурцкой.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами