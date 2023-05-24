Певица Алла Пугачева закрыла весь свой бизнес в России

Алла Борисовна оставила один стабильный источник дохода – дизайнерский. Несколько лет назад 74-летняя звезда заключила контракт с известным брендом обуви, разрабатывала для него авторскую коллекцию. Но артистка, кажется, решила закрыть весь российский бизнес.