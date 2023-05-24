Очередная оговорка президента Байдена стоила Нэнси Пелоси нескольких десятков лет жизни

Президент США Джо Байден совершил очередную оговорку во время выступления на гала-концерте «We are Emily». На этот раз ошибка американского лидера коснулась бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Байден случайно добавил политику несколько лишних десятков лет
«Ей пришлось проголосовать за очень много законодательных актов, меняющих жизнь. Она помогла спасти экономику во время Великой депрессии», — заявил американский лидер, перечисляя заслуги Пелоси.
Экс-спикер, которой в этом году исполнилось 83 года, родилась в 1940 году, через года после завершения Великой депрессии. В США этот кризисный период длился десять лет с 1929 по 1939 годы. Очевидно, что при всем желании, политик не смогла бы повлиять на «спасение экономики» в те годы.
Ранее сообщалось, что во время публичного выступления на гала-концерте EMILY's List Байден назвал вице-президента США Камалу Харрис своим начальником.