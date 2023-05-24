Очередная оговорка президента Байдена стоила Нэнси Пелоси нескольких десятков лет жизни

Экс-спикер, которой в этом году исполнилось 83 года, родилась в 1940 году, через года после завершения Великой депрессии. В США этот кризисный период длился десять лет с 1929 по 1939 годы. Очевидно, что при всем желании, политик не смогла бы повлиять на «спасение экономики» в те годы.