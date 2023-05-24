Премьер-министр Японии Фумио Кисида: Япония не планирует присоединяться к НАТО

Японский премьер-министр Фумио Кисида во время пленарного заседания верхней палаты парламента заявил, что Токио не планирует вступать в военно-политический блок НАТО.
«У Японии нет планов присоединяться к НАТО ни в качестве постоянного, ни в качестве ассоциированного члена», — прокомментировал японский политик.
Кисида также добавил, что японское правительство пока не приняло решение по поводу открытия представительства Североатлантического альянса. Вместе с этим добавил, что страна дальше продолжит укреплять взаимодействие с Альянсом.
Ранее сообщалось, что МИД Китая обвинил Японию в нападках на Пекин на саммите G7.