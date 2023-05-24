Пресс-секретарь президента Песков: заморозка конфликта на Украине недопустима

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва солидарна со странами Запада относительно позиции, что конфликт на Украине не должен быть заморожен. Об этом представитель лидера страны сообщил агентству ТАСС.
«Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции», — заявил Песков.
Представитель главы государства Владимира Путина уточнил, что завершение СВО подразумевает под собой достижение стоящих перед Россией целей, отвечающих интересам страны, посредством вооруженных действий в зоне спецоперации или иными средствами.
Ранее Песков сообщил, что настоящее время слишком рано говорить о возможностях мирного урегулирования конфликта на Украине, так как предпосылок для подобных решений пока нет.