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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с Китаем

Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с Китаем

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявил, что взаимоотношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне.

Российских политик отметил, что соглашения между Москвой и Пекином определили дальнейшее направление — страны планируют взаимодействовать по восьми приоритетным областям.

«По линии правительств России и Китая развернута скоординированная работа по выполнению договоренностей, достигнутых на высшем уровне», — прокомментировал Мишустин.

Премьер-министр РФ приехал с официальным визитом в Пекин, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество двух государств.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян провели официальную встречу в Пекине.
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