Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с Китаем

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявил, что взаимоотношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне.
Российских политик отметил, что соглашения между Москвой и Пекином определили дальнейшее направление — страны планируют взаимодействовать по восьми приоритетным областям.
«По линии правительств России и Китая развернута скоординированная работа по выполнению договоренностей, достигнутых на высшем уровне», — прокомментировал Мишустин.
Премьер-министр РФ приехал с официальным визитом в Пекин, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество двух государств.
Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян провели официальную встречу в Пекине.