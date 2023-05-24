Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян провели официальную встречу в Пекине

Премьер Государственного совета Китая Ли Цян встретил премьер-министра России Михаила Мишустина на площади перед Восточным входом с почетным караулом.
Церемония официальной встречи представителей двух государств состоялось 24 мая у Дома народных собраний (ДНС) в Пекине. По случаю прибытия российского политика на проспектах и улицах были вывешены флаги России.
После окончания церемонии Михаил Мишустин направился обратно в ДНС, чтобы встретиться с председателем Китая Си Цзиньпином. В двусторонних переговорах государственные деятели обсудят расширение торгово-экономических связей.
Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин ожидает увеличение товарооборота России и Китая до 200 миллиардов долларов.