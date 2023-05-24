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При пожаре в жилом доме в Башкортостане погибли четыре человека

Происшествия
При пожаре в жилом доме в Башкортостане погибли четыре человека

Смертельный пожар произошел в жилом доме в Благоварском районе Башкортостана. В МЧС сообщают о четырех погибших в результате возгорания. На месте трагедии работают оперативные службы.

Огонь распространился на жилой дом, баню и сарай. Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 79 квадратных метров. В пожаре погибли четыре человека, среди которых есть и несовершеннолетний.

Заместитель главы ГУ МЧС по региону выехал на место возгорания вместе с оперативной группой и экспертом пожарной лаборатории. Причины и обстоятельства возникновения пожара, который привел к гибели людей, устанавливаются.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на Гостиничном проезде в Москве. В Одном из административных зданий загорелось помещение на первом этаже.
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