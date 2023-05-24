Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Председатель МЖС Константин Крохин объяснил, когда горячую воду перестанут отключать

Общество
Председатель МЖС Константин Крохин объяснил, когда горячую воду перестанут отключать

Для профилактики теплоснабжения в домах необходимо отключить горячую воду. В интервью Sputnik глава Московского жилищного союза Константин Крохин спрогнозировал, когда можно отказаться от такой практики.

Почти каждый российский многоквартирный дом летом останется без горячей водой на 10-12 дней для проведения профилактических работ в теплоснабжении. При этом с развитием технологий, постепенно такая практика будет отмирать сама собой. В частности, речь идет о замене металлических труб на синтетические.

Впрочем, эксперт отметил, что полная замена всей материальной базы займет не одно десятилетие. Поэтому в обозримом будущем стоит рассчитывать лишь на снижение сроков отключения горячей воды.

Ранее британские ученые сообщили, что горячая ванна поможет приспособиться к жаркой погоде.
вода горячая вода трубы
Военкоры ФАН