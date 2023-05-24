Председатель МЖС Константин Крохин объяснил, когда горячую воду перестанут отключать

Для профилактики теплоснабжения в домах необходимо отключить горячую воду. В интервью Sputnik глава Московского жилищного союза Константин Крохин спрогнозировал, когда можно отказаться от такой практики.
Почти каждый российский многоквартирный дом летом останется без горячей водой на 10-12 дней для проведения профилактических работ в теплоснабжении. При этом с развитием технологий, постепенно такая практика будет отмирать сама собой. В частности, речь идет о замене металлических труб на синтетические.
Впрочем, эксперт отметил, что полная замена всей материальной базы займет не одно десятилетие. Поэтому в обозримом будущем стоит рассчитывать лишь на снижение сроков отключения горячей воды.
Ранее британские ученые сообщили, что горячая ванна поможет приспособиться к жаркой погоде.