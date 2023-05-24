Председатель МЖС Константин Крохин объяснил, когда горячую воду перестанут отключать

Почти каждый российский многоквартирный дом летом останется без горячей водой на 10-12 дней для проведения профилактических работ в теплоснабжении. При этом с развитием технологий, постепенно такая практика будет отмирать сама собой. В частности, речь идет о замене металлических труб на синтетические.