Украинского лидера Владимира Зеленского в США воспринимают как «крысу». Об этом в эфире радио Sputnik заявил заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.
«Для американцев Зеленский — не лошадка, а, скорее, крыса в лабиринте, которую подталкивают к определенному выходу», — заявил Безпалько.
Эксперт выразил сомнение в том, что США стали бы поставлять истребители F-16 Украине, если бы планировали выйти из конфликта. Он напомнил, что Вашингтон принял временное решение о приостановке финансирования Киева из-за угрозы приближающегося дефолта. Безпалько отметил, что Белый дом вышел бы из украинского конфликта, если бы хотел, несмотря на финансовые трудности.
Ранее пользователи Сети назвали Зеленского «клоуном», который развлекает людей, после его заявления о поддержке Украины.