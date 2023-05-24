Эксперт-украинист Беспалько: в США Зеленского считают крысой в лабиринте

Эксперт выразил сомнение в том, что США стали бы поставлять истребители F-16 Украине, если бы планировали выйти из конфликта. Он напомнил, что Вашингтон принял временное решение о приостановке финансирования Киева из-за угрозы приближающегося дефолта. Безпалько отметил, что Белый дом вышел бы из украинского конфликта, если бы хотел, несмотря на финансовые трудности.