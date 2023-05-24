В Лондоне множество бездомных столкнулись с выселением из-за предстоящего концерта певицы Бейонсе

Десятки бездомных семей выселят из лондонского отеля Travelodge из-за наплыва зрителей на концерт певицы Бейонсе, сообщает The Guardian.
С выселением столкнулись около 30 семей, сообщает источник. Сейчас они ищут варианты альтернативного жилья. Общественники пообещали в скором времени решить проблему с их размещением.
Издание отмечает, что в гостинице забронировано порядка 100 номеров для бездомных. В некоторых из них живет по 6 человек. Бейонсе будет выступать в Великобритании в рамках тура Renaissance.
Ранее Jay-Z и Бейонсе купили самый дорогой дом в Калифорнии за 200 миллионов долларов.