В Великобритании наемников для украинского наступления вербуют на сайте по поиску работы

Вакансия с предложением отправиться на Украину для «оказания помощи» в военно-технической сфере появилась на британском сайте Abzuna. Работодателя приглашают кандидатов с Ближнего Востока и Северной Африки.
«Мы приглашаем граждан с Ближнего Востока и Северной Африки принять участие в добровольной программе по оказанию помощи Украине на конкурсной основе», — сообщается в описании к необычной вакансии.
В требованиях к кандидатам перечисляются такие черты, как крепкое физическое здоровье и психическая устойчивость. Сообщается, что это необходимо для участия в украинском контрнаступлении. Обязательным требованием является подписание отказа от претензий.
Соискателям предлагают оплату в виде 20 тысяч фунтов стерлингов (около двух миллионов рублей) за контракт и получение гражданства Великобритании или ЕС.
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