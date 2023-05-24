В России введут цифровой акциз на пиво и табак с 2024 года

В первом квартале 2024 года в России начнут внедрять цифровой акциз на табак и пиво. Об этом говорится в дорожной карте российского Минфина.
Замминистра финансов Алексей Сазанов ранее заявил, что Министерство финансов сейчас разрабатывает введение цифрового акциза на пиво и табак. По ним налоговая служба автоматически зачислит обязательства по налогу на основании данных маркировки.
В документе говорится, что цифровой акциз внедрят в первом квартале 2024 года. Разработкой электронного формата занимаются «Оператор-ЦРПТ» и Минфин РФ.
Пилотный проект цифрового акциза запустят с мая 2023 года по июль 2024 года.
Ранее сообщалось, что российские разработчики создали очки смешанной реальности, которые смогут заменить смартфоны.