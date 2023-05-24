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В России введут цифровой акциз на пиво и табак с 2024 года

Общество
В России введут цифровой акциз на пиво и табак с 2024 года

В первом квартале 2024 года в России начнут внедрять цифровой акциз на табак и пиво. Об этом говорится в дорожной карте российского Минфина.

Замминистра финансов Алексей Сазанов ранее заявил, что Министерство финансов сейчас разрабатывает введение цифрового акциза на пиво и табак. По ним налоговая служба автоматически зачислит обязательства по налогу на основании данных маркировки.

В документе говорится, что цифровой акциз внедрят в первом квартале 2024 года. Разработкой электронного формата занимаются «Оператор-ЦРПТ» и Минфин РФ.

Пилотный проект цифрового акциза запустят с мая 2023 года по июль 2024 года.

Ранее сообщалось, что российские разработчики создали очки смешанной реальности, которые смогут заменить смартфоны.
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