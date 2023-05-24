Россияне ради отпуска готовы экономить на деликатесах и подарках

Большая часть россиян готова ради отдыха экономить на своей жизни: отказываться от трат на машину, подарки и деликатесы, откладывать покупки бытовых приборов, а так же исключить спортивные занятия. Об этом сообщает РИА Новости.
Исследования показали, что большая часть россиян готова отказаться от трат ради отдыха. 21% опрошенных — от расходов на машину и ее обслуживание, 20% — от деликатесов. 13% — от подарков и покупки бытовой техники.
Исследование также показало, что четверть россиян готова оформить кредит на отпуск в этом году.
Ранее стало известно, что каждый россиянин в этом году сократил свои расходы на 30%.