В Совфеде предложили проработать законопроект о налогообложении за интернет деятельность

В Совете Федерации предложили ввести налогообложение для физических и юридических лиц на деятельность в интернете. Речь идет, в том числе о рекламной или блогерской деятельности. Соответствующий проект сенаторы направили правительству Российской Федерации.
«Рекомендовать правительству РФ проработать вопрос о налогообложении доходов, получаемых организациями и физическими лицами от осуществления ими деятельности в интернете», — приводит ТАСС текст проекта Совфеда.
Планируется что уже в среду на заседании законопроект будет принят. В Совфеде не исключают, что для реализации проекта придется ввести определенные изменения в Налоговый кодекс РФ.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к министру финансов Антону Силуанову с предложением о введении дополнительного налога для иноагентов.