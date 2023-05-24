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В Совфеде предложили проработать законопроект о налогообложении за интернет деятельность

Общество
В Совфеде предложили проработать законопроект о налогообложении за интернет деятельность

В Совете Федерации предложили ввести налогообложение для физических и юридических лиц на деятельность в интернете. Речь идет, в том числе о рекламной или блогерской деятельности. Соответствующий проект сенаторы направили правительству Российской Федерации.

«Рекомендовать правительству РФ проработать вопрос о налогообложении доходов, получаемых организациями и физическими лицами от осуществления ими деятельности в интернете», — приводит ТАСС текст проекта Совфеда.

Планируется что уже в среду на заседании законопроект будет принят. В Совфеде не исключают, что для реализации проекта придется ввести определенные изменения в Налоговый кодекс РФ.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к министру финансов Антону Силуанову с предложением о введении дополнительного налога для иноагентов.
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