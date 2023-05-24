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ЗРК С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты ВСУ в автоматическом режиме

Армия
ЗРК С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты ВСУ в автоматическом режиме

Российский зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» впервые в мире в автоматическом режиме без участия оператора был использован в военных условиях. Об этом сообщает РИА Новости.

Зенитный ракетный комплекс в режиме полного автомата обнаружил, сопроводил и ликвидировал украинские самолеты в зоне СВО.

«Ракетами системы были сбиты несколько боевых самолетов и беспилотников Украины», — прокомментировал собеседник издания., добавив, что российский боевой расчет только контролировал процесс комплекса.

Многоканальная зенитная ракетная система «Витязь» одновременно действовала в активном и пассивном режимах радиолокации во время выполнения работы.

Ране сообщалось, что в России продолжаются испытания нового многофункционального ракетного комплекса «Гермес».
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