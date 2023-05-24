Около 50 человек эвакуировали из горящего здания на севере Москвы

По предварительной информации горение происходило в магазине самокатов. На распространившихся в сети кадрах видны языки пламени, бьющие из окон и двери помещения. Огнеборцы прибыли на место пожара. В настоящее время горение ликвидировано. Около 50 человек были эвакуированы из здания.