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Около 50 человек эвакуировали из горящего здания на севере Москвы

Происшествия
Около 50 человек эвакуировали из горящего здания на севере Москвы

Пожар произошел на Гостиничном проезде В Москве. В Одном из административных зданий загорелось помещение на первом этаже.

По предварительной информации горение происходило в магазине самокатов. На распространившихся в сети кадрах видны языки пламени, бьющие из окон и двери помещения. Огнеборцы прибыли на место пожара. В настоящее время горение ликвидировано. Около 50 человек были эвакуированы из здания.

Ранее сообщалось, что лесопожарные службы России потушили за прошедшие сутки 104 природных пожара общей площадью 5861 гектар.
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