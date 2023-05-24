Около 50 человек эвакуировали из горящего здания на севере Москвы

Пожар произошел на Гостиничном проезде В Москве. В Одном из административных зданий загорелось помещение на первом этаже.
По предварительной информации горение происходило в магазине самокатов. На распространившихся в сети кадрах видны языки пламени, бьющие из окон и двери помещения. Огнеборцы прибыли на место пожара. В настоящее время горение ликвидировано. Около 50 человек были эвакуированы из здания.
Ранее сообщалось, что лесопожарные службы России потушили за прошедшие сутки 104 природных пожара общей площадью 5861 гектар.