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В Забайкалье россиянин получил 4 года условно за попытку незаконно вывезти золотые слитки в Китай

Происшествия
В Забайкалье россиянин получил 4 года условно за попытку незаконно вывезти золотые слитки в Китай

На россиянина заведено уголовное дело за попытку вывезти золотые слитки за границу. Об этом сообщает пресс-служба Читинской таможни.

В октябре 2022 года россиянин договорился приобрести у приятеля два золотых слитка, чтобы вывезти их в КНР для продажи.

Злоумышленника задержали сотрудники Читинской таможни во время встречи с продавцом. Золотые слитки обнаружены в автомобиле на полу под пассажирским сиденьем.

Согласно проведенной экспертизе, слитки содержат более 398 граммов чистого золота. Их стоимость составляет свыше 1,3 миллиона рублей.

За попытку контрабанды драгоценного металла мужчине назначено наказание в виде 4 лет условно с испытательным сроком.

Ранее стало известно, что Россия провернула сложнейший «золотой маневр» на глазах у США.
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