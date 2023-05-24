Дмитрий Песков: Предпосылок для мирного урегулирования украинского конфликта пока нет

В настоящее время слишком рано говорить о возможностях мирного урегулирования конфликта на Украине, так как предпосылок для подобных решений пока нет. Об этом заявил официальный представитель президента России Дмитрий Песков.
«Пока преждевременно об этом говорить, пока предпосылок для мирного урегулирования нет, очевидно», — ответил пресс-секретарь Кремля агентству ТАСС на вопрос о наиболее предпочтительном для России варианте мирного соглашения из предложенных различными сторонами.
Песков добавил, что вероятность диалога Москвы с кем-то из представителей киевской власти мала, так как на Украине запрещены переговоры с Россией.
Ранее сообщалось, что шесть лидеров африканских стран объединились с миссией подтолкнуть Россию и Украину к мирным переговорам.