В США призвали другие страны не поставлять оружие России

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США надеются, что другие государства откажутся сотрудничать с Россией относительно поставок вооружения.
Белый дом призывает третьи страны отказаться от поддержки СВО на Украине, заявила Жан-Пьер, когда ее попросили прокомментировать слухи о поставках России военной техники и снаряжения из ЮАР.
«Но, естественно, я не буду сейчас вдаваться в детали конфиденциальных дипломатических обсуждений или, стоя здесь, обращаться к частным компаниям», — прокомментировала пресс-секретарь.
Ранее Мария Захарова сравнила оговорки Карин Жан-Пьер с наступлением зомби-апокалипсиса.