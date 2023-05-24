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В США призвали другие страны не поставлять оружие России

Политика
В США призвали другие страны не поставлять оружие России

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США надеются, что другие государства откажутся сотрудничать с Россией относительно поставок вооружения.

Белый дом призывает третьи страны отказаться от поддержки СВО на Украине, заявила Жан-Пьер, когда ее попросили прокомментировать слухи о поставках России военной техники и снаряжения из ЮАР.

«Но, естественно, я не буду сейчас вдаваться в детали конфиденциальных дипломатических обсуждений или, стоя здесь, обращаться к частным компаниям», — прокомментировала пресс-секретарь.

Ранее Мария Захарова сравнила оговорки Карин Жан-Пьер с наступлением зомби-апокалипсиса.
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