Модель Анна Линникова рассказала про свою первую зарплату на заводе

Анна призналась, что в то время получала примерно 30-40 тысяч рублей. В том возрасте эти деньги были вполне достаточной суммой для девушки. Однако будущая модель сразу не стала тратить свой первый заработок. Полученные средства она положила на банковский счет. Уже в тот момент она осознавала, что деньги достаются тяжким трудом.