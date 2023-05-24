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Модель Анна Линникова рассказала про свою первую зарплату на заводе

Шоу-бизнес
Модель Анна Линникова рассказала про свою первую зарплату на заводе

Модель Анна Линникова, которая представила Россию на конкурсе «Мисс Вселенная 2022», рассказала, что в 14 лет работала на хлебобулочном заводе. Об этом сообщает 5tv.

Анна призналась, что в то время получала примерно 30-40 тысяч рублей. В том возрасте эти деньги были вполне достаточной суммой для девушки. Однако будущая модель сразу не стала тратить свой первый заработок. Полученные средства она положила на банковский счет. Уже в тот момент она осознавала, что деньги достаются тяжким трудом.

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