Модель Анна Линникова рассказала про свою первую зарплату на заводе

Модель Анна Линникова, которая представила Россию на конкурсе «Мисс Вселенная 2022», рассказала, что в 14 лет работала на хлебобулочном заводе. Об этом сообщает 5tv.
Анна призналась, что в то время получала примерно 30-40 тысяч рублей. В том возрасте эти деньги были вполне достаточной суммой для девушки. Однако будущая модель сразу не стала тратить свой первый заработок. Полученные средства она положила на банковский счет. Уже в тот момент она осознавала, что деньги достаются тяжким трудом.
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