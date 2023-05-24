«Битва уже проиграна, а Запад финансирует новые смерти»,— британцы поддержали слова Медведева о ядерной войне

Другой читатель издания поддержал это мнение, добавив, что в Великобритании не будет безопасно до тех пор, пока страна продолжает спонсировать Украину вооружением. Некоторые пользователи высказали мнение, что для завершения конфликта необходимо прекратить расширение НАТО к границам России, а Киев должен перестать атаковать Донбасс.