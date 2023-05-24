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«Битва уже проиграна, а Запад финансирует новые смерти»,— британцы поддержали слова Медведева о ядерной войне

Политика
«Битва уже проиграна, а Запад финансирует новые смерти»,— британцы поддержали слова Медведева о ядерной войне

Читатели британского издания Daily Mail высказали свою солидарность с мнением зампреда Совета Безопасности России Дмитрия Медведева о растущем риске ядерной войны из-за передачи Западом вооружения Киеву.

«Я согласен, что каждая крупица помощи, которую мы оказываем Украине, приближает мир к ядерному апокалипсису», — написал один из комментаторов.

Другой читатель издания поддержал это мнение, добавив, что в Великобритании не будет безопасно до тех пор, пока страна продолжает спонсировать Украину вооружением. Некоторые пользователи высказали мнение, что для завершения конфликта необходимо прекратить расширение НАТО к границам России, а Киев должен перестать атаковать Донбасс.

Ранее французское руководство подверглось критике из-за решения передать Киеву легкие танки AMX-10RC, озвученного во время визита в страну украинского президента Владимира Зеленского. Читатели Le Figaro отнеслись негативно к очередным мерам поддержки Украины.
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