Белгородский губернатор Гладков призвал охотников не использовать оружие против ДРГ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей региона не использовать оружие против военных, потому что они могут спутать украинских и российских солдат.
Глава субъекта добавил, что в регионе достаточно военных, чтобы обеспечить безопасность жителей.
«Я вам скажу, что, с моей точки зрения, делать это категорически нельзя», — ответил на вопрос о применении оружия Вячеслав Гладков.
В конце губернатор добавил, что у российских и украинских войск имеется форма защитного цвета, поэтому можно спутать солдат и выстрелить «по нашим».
Ранее губернатор Вячеслав Гладков ответил на вопросы пользователей о вторжении ДРГ в Белгородскую область.