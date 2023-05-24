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Белгородский губернатор Гладков призвал охотников не использовать оружие против ДРГ

Общество
Белгородский губернатор Гладков призвал охотников не использовать оружие против ДРГ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей региона не использовать оружие против военных, потому что они могут спутать украинских и российских солдат.

Глава субъекта добавил, что в регионе достаточно военных, чтобы обеспечить безопасность жителей.

«Я вам скажу, что, с моей точки зрения, делать это категорически нельзя», — ответил на вопрос о применении оружия Вячеслав Гладков.

В конце губернатор добавил, что у российских и украинских войск имеется форма защитного цвета, поэтому можно спутать солдат и выстрелить «по нашим».

Ранее губернатор Вячеслав Гладков ответил на вопросы пользователей о вторжении ДРГ в Белгородскую область.
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