Правительство Австрии будет проводить курсы по правам человека в доме, где родился Адольф Гитлер

Здание в австрийском городе Браунау-ам-Инн, где 20 апреля 1889 года родился Адольф Гитлер планируют использовать, как помещение для курсов повышения квалификации полицейских, сообщает BBC.
Адольф Гитлер провел в доме всего несколько месяцев после рождения, но к нему все еще обращено много внимания. Правительство долгое время арендовало помещение и использовало для размещения благотворительной организации, помогавшей людям с особыми потребностями.
Власти Австрии приобрели дом в 2016 году после пяти лет препирательств с владельцами. Австрийское руководство выкупило здание принудительно за 800 тысяч евро. Позже суд обязал власти выплатить еще 1,5 миллиона евро бывшей владелице дома.
«Ради мира, свободы и демократии. Фашизм не должен повториться. Миллионы погибших предостерегают», — гласит надпись на установленном у дома камне из каменоломни нацистского концлагеря Маутхаузен.
Правительство планирует использовать здание для обучения полицейских. В доме будут проводиться курсы о правах человека.
Ранее сообщалось, что рассекреченные данные рейхканцелярии о последних днях фюрера Адольфа Гитлера были опубликованы Федеральной службой безопасности России.