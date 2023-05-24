В России релиз игры по «Властелину колец» состоится в июне 2023 года

В России игровой релиз «The Lord of the Rings: Gollum» по саге «Властелин колец» состоится в июне нынешнего года. Мировая премьера для игровых платформ Xbox, PlayStation и ПК выйдет 25 мая 2023 года. Об этом сообщают «Известия».
В российском интернет-магазине Ozon рассказали, что игра по культовой саге выйдет на продажу на маркетплейсе в первой половине июня. В Wildberries продажи начнутся уже в начале-середине июня.
Эксперты сообщили, что задержка выхода на прилавки новых игровых дисков на связана с параллельным импортом — ритейлерам потребуется месяц, чтобы ввезти в Россию необходимое количество физических носителей с игрой.
Официальный перевод игры на русском выйдет в виде субтитров. Игру планируют ввозить из Польши.
Ранее сообщалось, что новая часть игровой франшизы Mortal Kombat стала доступна для предзаказа.