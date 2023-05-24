Певица Алла Пугачева пропустит похороны мужа своей подруги Дианы Гурцкой

Певица Алла Пугачева не прилетит на похороны мужа ее близкой подруги Дианы Гурцкой, Петра Кучеренко. Об этом сообщает mk.ru.
Причиной для этого стало то, что певица плохо переносит переезды.
Хотя Пугачева отказалась посещать похороны, она очень сочувствует Гурцкой, отметил источник. Когда Примадонна узнала о смерти Кучеренко, то не могла совладать с эмоциями и расплакалась.
Ранее актер и режиссер Иван Охлобыстин рассказал, почему певица Алла Пугачева уехала из России. Звезда сериала "Интерны" предположил, что певица была шокирована тем, что в отечественном шоу-бизнесе есть нечто важнее, чем ее личность.