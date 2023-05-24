Певица Алла Пугачева пропустит похороны мужа своей подруги Дианы Гурцкой

Ранее актер и режиссер Иван Охлобыстин рассказал, почему певица Алла Пугачева уехала из России. Звезда сериала "Интерны" предположил, что певица была шокирована тем, что в отечественном шоу-бизнесе есть нечто важнее, чем ее личность.